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Ekonomi

Bakan Kacır: Dış ticaret açığımız azalmaya devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık ihracatımızın 257,6 milyar dolara ulaşması, hedeflerimize ilerlediğimizi gösteriyor. Dış ticaret açığımız azalmaya devam ediyor." dedi.

Enes Duran  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Bakan Kacır: Dış ticaret açığımız azalmaya devam ediyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk çeyrekte yıllık ihracatın 257,6 milyar dolara ulaşmasının koydukları hedefe ilerlediklerinin göstergesi olduğunu bildirdi.

Kacır, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Mart ayı ihracatının yüzde 94,6'sının sanayi ürünlerinden oluştuğunu belirten Kacır, "Sanayimizin teknoloji düzeyini yükseltmeye, verimlilik odaklı adımlarla rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık ihracatımızın 257,6 milyar dolara ulaşması, hedeflerimize ilerlediğimizi gösteriyor. Dış ticaret açığımız azalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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