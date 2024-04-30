Bakan Kacır: Dış ticaret açığımız azalmaya devam ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık ihracatımızın 257,6 milyar dolara ulaşması, hedeflerimize ilerlediğimizi gösteriyor. Dış ticaret açığımız azalmaya devam ediyor." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk çeyrekte yıllık ihracatın 257,6 milyar dolara ulaşmasının koydukları hedefe ilerlediklerinin göstergesi olduğunu bildirdi.
Mart ayı ihracatının %94,6’sı sanayi ürünlerinden oluştu. ⚙️🇹🇷— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 30, 2024
Sanayimizin teknoloji düzeyini yükseltmeye, verimlilik odaklı adımlarla rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz.
2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık ihracatımızın 257,6 milyar dolara ulaşması, hedeflerimize… https://t.co/xYeLJVfOxh
Kacır, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.
Mart ayı ihracatının yüzde 94,6'sının sanayi ürünlerinden oluştuğunu belirten Kacır, "Sanayimizin teknoloji düzeyini yükseltmeye, verimlilik odaklı adımlarla rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık ihracatımızın 257,6 milyar dolara ulaşması, hedeflerimize ilerlediğimizi gösteriyor. Dış ticaret açığımız azalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.