Euro
8.60
Dolar
7.15
BIST 100
1,519.17
Altın
1,835.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7. Olağan İl Kongrelerine partisinin genel merkezinden canlı bağlantıyla katılıyor
logo
Ekonomi

Bakan Dönmez: İlk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek

Bakan Dönmez, "Tüm dünyanın geleceğini belirleyecek enerji alanında 2020, Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek." dedi.

Deniz Açık,Büşra Nur Yılmaz   | 03.02.2021
Bakan Dönmez: İlk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek

Bilecik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm dünyanın geleceğini belirleyecek enerji alanında 2020, Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. 'Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz' dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek." dedi.

Dönmez, "(Bilecik) Söğüt'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi. Üretim sürecinde yıllık 6-7 ton altın elde edeceğimiz bu keşfimiz sayesinde 800 kardeşimize istihdam sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bizi kendi toprağımızda dış güçlerin oyunlarıyla yenemeyecekler"

"Hem içeride hem dışarıda değerlerimize yapılan saldırılar artıyor." diyen Dönmez, "Sözde hak arayan uç gruplar, kıblemiz Kabe'ye utanmaz saldırılar yapabiliyor. Üniversiteleri ipotek altına alan bu gruplar milletimize düşmanlık yapmaya, dinimize nefret kusmaya açık açık devam ediyor. Bizleri 'öz yurdumuzda garip, öz vatanımızda parya' yapmaya çalışıyorlar ancak bizi kendi toprağımızda, dış güçlerin oyunlarıyla yenemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşılarının küresel dağıtım eşitsizliğinin muhtemel sonuçları
Uzmanlara göre yeni tehlike mutasyonlu Kovid-19 virüsü
Çin COVAX girişimiyle gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek
Türkiye'de ilk immün plazma naklinin gerçekleştirildiği merkez 1000 hastaya şifa oldu
Aşılama çalışmalarına henüz başlamayan İran, Kovid-19 vakalarının yeniden artmasından kaygılı

Benzer haberler

Bakan Dönmez: İlk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek

Bakan Dönmez: İlk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek

Hurda parçaları usta ellerde esere dönüştürülüyor

Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı