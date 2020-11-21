Euro
9.04
Dolar
7.62
BIST 100
1,323.95
Altın
1,873.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın büyük erkekler flöre madalya töreninde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Bakan Dönmez: Elektrik tüketimi salgın öncesi dönemi geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemi geçtiğini bildirdi.

Gülşen Çağatay   | 21.11.2020
Bakan Dönmez: Elektrik tüketimi salgın öncesi dönemi geçti

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından ocak- eylül dönemine ilişkin sanayi, mesken ve ticarethane gruplarının elektrik tüketim değerlerini paylaştı. 

Buna göre, Türkiye'de eylülde sanayide elektrik tüketimi 9,1 milyon megavatsaate ulaşırken, meskenlerde 5 milyon megavatsaat, ticarethanelerde ise 5,6 milyon megavatsaate yükseldi.

Bu miktar nisan ayında sanayide 6,1 milyon megavatsaat, meskenlerde 5 milyon megavatsat ve ticarethanelerde ise 3,4 milyon megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Bakan Dönmez, söz konusu verilere ilişkin "Sanayi ve ticarethanelerimizde üretim ve katma değerin habercisi elektrik tüketimimiz salgın öncesini geçti. Artan üretim, ihracat ve ticari faaliyetler, enerjimize enerji kattı." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 58 milyonu aştı
Pandeminin değiştirdiği tüketici davranışları 'kasım indirimlerini' de etkiledi
Göztepe'de Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi
Rusya'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan 'tedbirlere uyalım' çağrısı

Benzer haberler

Bakan Dönmez: Elektrik tüketimi salgın öncesi dönemi geçti

Bakan Dönmez: Elektrik tüketimi salgın öncesi dönemi geçti

'İlk defa ölmekten korktum'

Gençlerbirliği'nin İsveçli futbolcusu Johansson: Türkiye, Kovid-19'a karşı çok iyi önlemler alıyor

Türkiye'nin 3. sondaj gemisi Kanuni Karadeniz'e uğurlandı

Türkiye'nin 3. sondaj gemisi Kanuni Karadeniz'e uğurlandı