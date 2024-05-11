Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,361.01
ETH/USDT
2,924.00
BTC/USDT
60,985.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar, TPAO'ya 150 personel alınacağını duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 150 personel alınacağını bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Bakan Bayraktar, TPAO'ya 150 personel alınacağını duyurdu

Ankara

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ta TPAO bünyesinde görev yapacak 28'i mühendis olmak üzere toplamda 150 personel için alım sürecini İŞKUR üzerinden başlattıklarını kaydetti.

Enerjide bağımsızlığa giden yolda nitelikli insan gücünün önemli rolü olduğuna işaret eden Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin dört bir yanında yer altı zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmak amacıyla faaliyetler yürüten TPAO bünyesinde görev üstlenecek yeni mesai arkadaşları arıyoruz. Petrolün kalbi olarak gördüğümüz Şırnak'ta bizimle yol yürüyecek 28'i mühendis olmak üzere toplamda 150 personel için alım sürecini İŞKUR üzerinden başlattık. Yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden 'Hayırlı olsun' dileklerimi iletiyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle Devlet Konukevi'nde anneleri ağırladı
Maden Kanunu ile bazı kanunlarda değişikliği içeren kanun Resmi Gazete'de
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Bu karar, bağımsız ve egemen Filistin devletinin gerekliliğini ortaya koymuştur
Türkiye ve dünya gündemi
"Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Bakan Bayraktar, TPAO'ya 150 personel alınacağını duyurdu

Bakan Bayraktar, TPAO'ya 150 personel alınacağını duyurdu

Bakan Bayraktar, Amerikan şirketlerini SMR alanında Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: ABD ile enerji ve maden alanında ikili işbirliğimizi geliştirmeye hazırız

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet