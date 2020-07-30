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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan bayram öncesi vergi indirimi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 30.07.2020
Bakan Albayrak'tan bayram öncesi vergi indirimi müjdesi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu bildirerek, pek çok faaliyet ve hizmette uygulanacak vergi indirimlerini açıkladı.

Albayrak, Twitter hesabından, 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu aktaran Albayrak, "İş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Ayrıca, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi yüzde 1'e indirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, esnafı her alanda desteklemek için üzerlerine düşeni yaptıklarına işaret ederek, "Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımında, vergi indirimlerinin detayları da yer aldı. Buna göre, KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8'e olarak uygulanacağı faaliyetler işyeri kiralama, yolcu taşımacılığı, küçük ev aletleri bakım onarımı, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düğün-nikah organizasyonları, konut temizlik ve bakım onarımı, otomotiv, bisiklet, motorsiklet bakım onarımı, terzi ve kuru temizleme olarak belirlendi. 

KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüleceği hizmetler ise yeme-içme, sinema-tiyatro-müze giriş ücreti ile konaklama oldu.

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