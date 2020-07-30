Euro
8.27
Dolar
6.99
BIST 100
1,126.90
Altın
1,959.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.
logo
Ekonomi

ATO Başkanı Baran'dan vergi indirimi değerlendirmesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bazı hizmetlerde KDV ve kira stopaj indirimi gerçekleştireceği haberi, bu konuda talepleri olan üyelerimize bayram hediyesi oldu." ifadesini kullandı.

Muhammet Emin Horuz   | 30.07.2020
ATO Başkanı Baran'dan vergi indirimi değerlendirmesi

Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan ATO üyelerinin taleplerinden bazılarının daha olumlu sonuçlandığını belirterek "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bazı hizmetlerde KDV ve kira stopaj indirimi gerçekleştireceği haberi, bu konuda talepleri olan üyelerimize bayram hediyesi oldu." ifadesini kullandı.

Baran, Twitter hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu vergi indirimlerinin tüccarlar için büyük anlam taşıdığını belirten Baran, "Bu destek için Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu bayram vuslat olsun dileğinde bulunmuştuk, güzel haberlere kavuştuk." ifadelerini kullandı.

Baran, vergi indirimiyle birlikte Kovid-19 salgını sebebiyle zor günler yaşayan ATO üyelerinin taleplerinden bazılarının daha olumlu sonuçlandığını belirterek "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bazı hizmetlerde KDV ve kira stopaj indirimi gerçekleştireceği haberi, bu konuda talepleri olan üyelerimize bayram hediyesi oldu." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 254'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinde Kovid-19 tespit edildi
Türkiye'de Kovid-19'dan 213 bin 539 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19 vakalarındaki artış eğilimi sürüyor

Benzer haberler

ATO Başkanı Baran'dan vergi indirimi değerlendirmesi

ATO Başkanı Baran'dan vergi indirimi değerlendirmesi