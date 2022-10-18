Dolar
18.58
Euro
18.33
Altın
1,651.42
ETH/USDT
1,306.80
BTC/USDT
19,296.00
BIST 100
3,841.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

BAE'den, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya'yla savaştan etkilenen Ukraynalı sivillere 100 milyon dolar değerinde insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Çağrı Koşak   | 18.10.2022
BAE'den, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Abu Dhabi

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın "Ukraynalı sivillere 100 milyon dolar değerinde insani yardım sağlanmasını emrettiği" belirtildi.

BAE'nin savaşın neden olduğu krizden etkilenen Ukraynalı sivillere "daha önceki aylarda da yardımda bulunduğu" hatırlatıldı.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin yanı sıra Ukrayna krizindeki son gelişmelerin yanı sıra diyalog ve diplomatik çözümlere başvurarak gerilimi azaltma konuları ele alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu
Madende hayatını kaybeden Özçelik'in ailesine Bakan Akar'dan başsağlığı telefonu
Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Benzer haberler

Rus Komutan Surovikin, Ukrayna'da "operasyon" bölgesindeki durumu "gergin" olarak nitelendirdi

Rus Komutan Surovikin, Ukrayna'da "operasyon" bölgesindeki durumu "gergin" olarak nitelendirdi

BAE'den, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım

Tahran: Rusya'nın İran SİHA'ları kullandığı iddialarını Ukrayna'yla görüşmeye hazırız

Stoltenberg: Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ciddi sonuçları olur

Stoltenberg: Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ciddi sonuçları olur
Ukrayna, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'ni "Rusya tarafından geçici olarak işgal edilmiş" tanıdı

Ukrayna, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'ni "Rusya tarafından geçici olarak işgal edilmiş" tanıdı
Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın tatbikatına izin vermeyeceğini söyledi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın tatbikatına izin vermeyeceğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet