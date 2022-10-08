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Ekonomi

Ayçiçeği ekim alanı artan Pasinler Ovası'nda hasada başlandı

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, "Yağlık ayçiçeğinde dekara verim şu anda 200-250, çerezlikte de 300-400 kilogram civarında." dedi.

Muhammet Mutaf   | 08.10.2022
Ayçiçeği ekim alanı artan Pasinler Ovası'nda hasada başlandı

Erzurum

Erzurum'da, devletin sağladığı tohum desteğiyle ekim alanı genişleyen yağlık ve çerezlik ayçiçeğinde 15 bin ton rekolte bekleniyor.

Ayçiçeğinin getirisinin son yıllarda artması ekim alanlarının da genişlemesini sağladı. Erzurum'da geçen yıl 27 dekar olan ayçiçeği ekim alanı bu yıl 49 bin dekara ulaştı.

Ürünün hasadına başlayan çiftçiler, Pasinler Ovası'nda yoğun mesai yapıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un hayvancılığın yanında bitkisel üretim merkezi olduğunu söyledi.

Çiftçiler, dron teknolojisiyle ilaçlama ve gübreleme yaptı

Kentte hububat, yem bitkisi ve endüstri bitkileri yetiştirildiğini belirten Akar, şöyle konuştu:

"Bunların içinde en önemlilerinden ayçiçeğinde geçmiş yıllara oranla sürekli artan bir ekim alanımız var. Hatta son kullanılan teknolojiyle birim alanda verimlerimiz de arttı. Son teknolojiyle, özellikle dron teknolojisiyle ilaçlama ve gübreleme yapan çiftçilerimiz, dekarda yaklaşık 400 kilogram verim elde etti. Pazar payının olması, pazarda bir karşılık görmesi hasebiyle birim dekar başına getirisi çiftçiye çok olduğu için yönelme oluyor."

Akar, bu sezon 15 bin ton civarında yağlık ve çerezlik ayçiçeği rekoltesi beklediklerini dile getirdi.

"Erzurum'a yaklaşık 300 milyon liralık bir katma değer getirecek"

Geçen yıl yaklaşık 7 bin dekar alanda çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği sağladıklarını, çiftçilerin birim alandan daha fazla kazanmaları için desteklerinin devam edeceğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı burada üretilen ayçiçeğinin yağ oranı daha fazla ve bu bölgede üretilen ayçiçeğinin tercih sebebi olduğunu ifade etmek istiyorum. Ekim alanı olarak da Türkiye'de şu anda ayçiçeği üretiminde ilk 8-9'da olduğumuzu ifade edeyim. Yağlık ayçiçeğinde dekara verim şu anda 200-250, çerezlikte de yaklaşık 300-400 kilogram civarında. Yaklaşık 300 milyon liralık bir katma değerin Erzurum'a gireceğini hesap edebiliriz."

Çiftçi Hüseyin Kılıç da çocukluğundan beri tarımla uğraştığını söyledi.

Pasinler Ovası'nda son yıllarda ayçiçeğine yöneliş olduğunu dile getiren Kılıç, "Öncesinde patates, buğday ekerdik ama bu ithal tohumdan sonra ayçiçeği ekmeye başladık. Yazın çok kurak geçti ama bahar aylarında çok yağış aldığı için çekirdeğin genelinde verim yüksek. Ayçiçeği piyasa değeri ve verimi yüksek olduğu için yüzümüzü güldürdü. Ayçiçeği böyle devam ederse, devlet tarafından alım garantisi verilirse Elbistan ve Trakya gibi Pasinler Ovası'nın geneline çekirdek ekebiliriz. Yetiştirmede herhangi bir sıkıntı yok, kaliteli topraklarımız var." dedi.

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