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Ekonomi

Ayakkabı ihracatçıları Rusya'dan siparişlerle döndü

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zandar, "2019 yılında 1 milyar dolar, 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." dedi.

Ali Korkmaz   | 10.03.2019
Ayakkabı ihracatçıları Rusya'dan siparişlerle döndü

İzmir

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, 2019'da 1, 2023 yılında ise 2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamada, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile 25-28 Şubat'ta Moskova Sokolniki Park'ta gerçekleştirilen "Euro Shoes Premiere Collection Fuarı"na katılan 13 Türk firmasının yeni ihracat bağlantıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zandar, 2018'de Rusya’ya yüzde 78’lik artışla 132 milyon 131 bin dolarlık ayakkabı ihraç ettiklerini, 2019 ve sonraki yıllarda Rusya pazarına ihracatı arttırmak istediklerini kaydetti.

Ayakkabı sektörünün iç piyasasında bir daralma yaşandığını belirten Zandar, "Ayakkabı sektörü olarak içinde bulunduğumuz ekonomik kaos ortamından ihracat ile çıkacağız. Bu süreçte ihracat olmazsa olmazımız konumuna geldi. 2019 yılında 1 milyar dolar, 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zandar, Rusya'ya ayakkabı ihracatında temmuzdan itibaren uygulamaya geçecek olan barkod uygulaması ile ilgili de temaslarda bulunduklarını, Rusya’dan yetkili bir firmayı ayakkabı ihracatçılarına ücretsiz seminer vermesi için İzmir'e davet ettiklerini, mayıs ayında Ege İhracatçı Birliklerinde söz konusu eğitim programını gerçekleştireceklerini bildirdi.

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