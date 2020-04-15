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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da sağlık personelindeki Kovid-19 vakalarının gizlendiği iddia edildi

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, ülkede birçok sağlık personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ancak bunun gizlendiğini ileri sürdü.

Dmitri Chirciu   | 15.04.2020
Rusya'da sağlık personelindeki Kovid-19 vakalarının gizlendiği iddia edildi Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayımladığı görüntüde, ülkede sağlık personeline sorumsuzca davranıldığını savundu.

Birçok sağlık personelinde Kovid-19'a rastlandığını iddia eden Vasilyeva, "Hastanedeki başhekimler, çalışanların hasta olduğunu gizliyor, Kovid-19 testlerini yapmıyor, hasta olanları da çalışmaya zorluyor." dedi.

Vasilyeva, "Bu kabul edilemez bir durum. Bu durum, tüm hastane çalışanlarının ve hastaların sağlığını tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Doktorların baskı altında olduğunu öne süren Vasilyeva, "Hastane yöneticileri, koltuklarını kaybetmekten korkuyor, personelini kurtarmanın yerine profesyonel olmayan eylemlerde bulunuyor." şeklinde konuştu.

Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Vasilyeva, daha önce de ülkedeki Kovid-19 salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini iddia etmişti.

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