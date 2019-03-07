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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Ata Ufuk Şeker   | 07.03.2019
Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Brüksel

Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından 2019 sonuna kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.

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