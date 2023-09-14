Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.
Brüksel
ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı, 20 Eylül'den itibaren refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.
Avro Bölgesi'nde enflasyonun çok uzun süre yüksek seyretmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ECB'nin, orta vadede yüzde 2 olan enflasyon hedefini yakalamakta kararlı olduğu belirtildi.
Açıklamada, faiz artışı kararının enflasyon hedefini yakalamak için alındığına dikkati çekildi.
ECB Yönetim Konseyi'nin, piyasalardaki gelişmeleri yakından izlediğine işaret edilen açıklamada, faiz oranı kararlarının, gelen ekonomik ve mali veriler, temel enflasyon dinamikleri, para politikası aktarımının gücü ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeye dayanacağı bildirildi.
Piyasalar, ağırlıklı olarak 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu.
Son kararla birlikte ECB, son 10 toplantısında da faizleri artırmış oldu.
Bu artışla birlikte ECB'nin mevduat ve refinansman faizleri 1999’dan, marjinal fonlanma faizi de 2001’den bu yana en yüksek seviyeleri gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.