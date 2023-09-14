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Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu ağustosta beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerine çıktı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
ABD'de üretici enflasyonu ağustosta beklentilerin üzerine çıktı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükselirken, üretici enflasyonu Haziran 2022'den bu yana en yüksek aylık değerini aldı. Bu dönemde beklentilerin üzerinde artış kaydeden verinin yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. ÜFE, temmuzda yüzde 0,4 artmıştı.

Üretici fiyatları, ağustosta yıllık bazda da yüzde 1,6 arttı. Geçen ay yıllık bazda yüzde 1,2 olması öngörülen üretici enflasyonu, temmuzda yıllık bazda yüzde 0,8 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

Beklentilere paralel gelen çekirdek ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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