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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,9 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Ata Ufuk Şeker  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,9 oldu

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 4,3 olan yıllık enflasyon, ekimde 2,9 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde TÜFE, ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, ekimde Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olması yönündeydi.

Yıllık enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4,6 ile hizmetler, yüzde 3,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 11,1 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon ekimde Slovakya'da yüzde 7,8, Hırvatistan'da 6,7, Slovenya'da 6,6, Estonya’da 5, Avusturya'da 4,9, Fransa’da 4,5, İspanya’da 3,5, Almanya’da 3, İtalya’da 1,9, Hollanda’da yüzde -1, Belçika’da yüzde -1,7 olarak belirlendi.

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