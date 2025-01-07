Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta arttı
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı aralık ayında yüzde 2,4 seviyesine yükseldi.
Brüksel
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Avro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta yüzde 2,4'e yükseldi. TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,4 oldu.
Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 2,4 olacağı yönündeydi.
Avro Bölgesi'nde aralıkta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.
Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 4 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,1 ile enerji ürünleri izledi.
Enflasyon aralıkta Hırvatistan'da yüzde 4,5, Belçika'da yüzde 4,4, Estonya'da yüzde 4,1, Hollanda'da yüzde 3,9 oldu.
Almanya ve İspanya'da yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,8 ve İtalya'da yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.
Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı kasımda sabit kaldı
Öte yandan, AB'de ekim ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı kasımda değişmedi.
Avro Bölgesi'nde de ekimde yüzde 6,3 olan işsizlik oranı kasımda aynı seviyeyi korudu.
İşsizlik oranı, önceki yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.
Kasımda işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,2, Yunanistan'da yüzde 9,6, Finlandiya'da yüzde 8,7 ve İsveç’te yüzde 8,5 oldu.
AB'de işsiz sayısı, kasımda 12 milyon 968 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 819 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.
Kasım ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 3 milyon 13 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 423 bin olarak tespit edildi.
Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,3, Avro Bölgesi'nde yüzde 15 olarak ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.