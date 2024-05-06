Dolar
32.28
Euro
34.80
Altın
2,320.40
ETH/USDT
3,152.10
BTC/USDT
64,148.00
BIST 100
10,285.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni”ne konuşuyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları martta geriledi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4 düştü.

Ata Ufuk Şeker  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları martta geriledi

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 7,6 azaldı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,8 geriledi.

Piyasa beklentisi de Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 olacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, martta aylık bazda en fazla yüzde 3,4 ile Bulgaristan’da, yüzde 2,3 ile Yunanistan ve Danimarka’da, yüzde 2,2 ile İspanya’da geriledi. Aylık ÜFE martta, İrlanda ve İsveç'te yüzde 0,9, Almanya ve Hırvatistan'da yüzde 0,2 yükseldi.

ÜFE, martta yıllık bazda ise Slovakya'da yüzde 24,6, İrlanda'da yüzde 19,8 ve Belçika’da yüzde 13,4 azalırken, Lüksemburg'da yüzde 16,5 ve Malta'da yüzde 0,7 artış gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, komuta kademesiyle toplantı gerçekleştirdi
Gemilere kılavuzluk yapan kaptan ve personelin güvenliği dünya standartlarında olacak
Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: 8 ölü, 11 yaralı
Üniversite öğrencilerinden Gazze'ye destek yürüyüşü
İDDEF, Gazze'nin Refah bölgesindeki aileler için "yaşam çadırı" kuruyor

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları martta geriledi

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları martta geriledi

Avro Bölgesi'nde işsizlik martta sabit kaldı

Türkiye, yabancı yatırım projelerinde Avrupa'da 4. sıraya yükseldi

1 Mayıs, dünyanın çeşitli noktalarında güvenlik tedbirleri altında kutlanıyor

1 Mayıs, dünyanın çeşitli noktalarında güvenlik tedbirleri altında kutlanıyor
AB ve tüketici kurumlarından hava yolu şirketlerine "yeşil iddia" uyarısı

AB ve tüketici kurumlarından hava yolu şirketlerine "yeşil iddia" uyarısı
AB'den Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya soruşturma

AB'den Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya soruşturma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet