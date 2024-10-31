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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde TÜFE ekimde beklentilerin üzerinde arttı

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Nuran Erkul Kaya  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Avro Bölgesi'nde TÜFE ekimde beklentilerin üzerinde arttı

Londra

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 1,7 olan yıllık TÜFE, ekimde yüzde 2'ye yükseldi. Beklenti, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde ekimde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında en yüksek fiyat artışı yüzde 3,9 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji fiyatları ekimde yüzde 4,6 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon ekimde Belçika'da 4,7, Hollanda'da yüzde 3,3, Estonya'da yüzde 4,5 ve Yunanistan'da yüzde 3,2 oldu. Almanya'da ise yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,4, İspanya'da yüzde 1,8, Fransa'da yüzde 1,5 ve İtalya'da yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor.


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