FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Feramil Ferhat Kaya'nın annesi Şengül Kaya, "Bu bayrak bizim, bu ezan bizim. Kim ne derse desin bizi asla yıldıramayacak, yıkamayacaklar. Bu vatan, bizim vatanımız." dedi.

Doğum gününde oğlunu şehadete uğurlayan anneden "bizi asla yıkamayacaklar" mesajı FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Feramil Ferhat Kaya'nın annesi Şengül Kaya, "Bu bayrak bizim, bu ezan bizim. Kim ne derse desin bizi asla yıldıramayacak, yıkamayacaklar. Bu vatan, bizim vatanımız." dedi.

FETÖ'cü darbecilerin Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlediği saldırıda atılan bomba sonucu şehit düşen Feramil Ferhat Kaya, geride acılı annesini, babasını ve bir yıllık eşini bıraktı.

Kaya'nın annesi Şengül Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun küçüklüğünden beri çok özel bir çocuk olduğunu söyledi.

Oğlunu kelimelerle anlatmanın zor olduğunu dile getiren Kaya, "Anneler hep düşünür ya, çocukları hep büyük yerlere gelsin. Ben de öyle düşünüyordum ama Rabb'im ona daha güzel mertebe nasip etti. Hz. Hamza'ya komşu eyledi, Peygamber Efendimizin sancağının altında buluşturdu inşallah. Bir gün doğduk, bir gün öleceğiz. Benim oğlum da 28 yaşına kadar bizimle beraber oldu ve gitti gerçek yere. Biz de ona kavuşmayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şengül Kaya, 15 Temmuz'un aynı zamanda kendisinin doğum günü olduğunu belirterek, oğlunun görev çağrısı üzerine aceleyle evden ayrıldığını, vedalaşırken kendilerine kapıları kilitlemelerini tembihlediğini anlattı.

Yaşanan patlamaların ardından oğluyla bir süre telefonla görüştüklerini ancak ikinci patlamadan sonra kendisine bir daha ulaşamadığını kaydeden Kaya, sabaha kadar haber beklediklerini, sonrasında aramalarına rağmen bir iz bulamadıklarını dile getirdi. Kaya, "Ankara'da bütün hastanelere baktık. Çocuğumu Onkoloji Hastanesine götürmüşler. Tabii öğrenenler olmuş ama bize hemen haber vermediler. Ve oğlum şehit olmuştu." diye konuştu.

"Kim ne derse desin bizi asla yıkamayacaklar"

Kaya, şehit anne babası olmalarının kendilerine de verilmiş bir onur olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit anne-babası olmak onur, gurur verici. Acıyla onuru bir arada yaşıyorsunuz. Ama bir de şu var, 10 yıl oldu... Derseniz ki 'İçinizde hafifleme var mı?' Asla yok, gittikçe artıyor. O kanayan bir yara, daha çok köz oluyor. Daha çok özlüyorsunuz. Biliyorsunuz çocuğunuza bir gün kavuşacaksınız ama onu özlemek hiç bitmiyor. Bu bayrak bizim, bu ezan bizim. Kim ne derse desin bizi asla yıldıramayacak, yıkamayacaklar. Bu vatan, bizim vatanımız. Türkiye'mize zarar vermek isteyenlere Rabb'im fırsat vermesin. Bayrağımızın altında hep beraber yaşamayı nasip etsin."

Baba Sinan Kaya da oğullarının naaşına 3 gün sonra ulaştıklarını belirterek, "İnsanı rahatlatan şehadettir. Evlat acısı sıkıntı yaratıyor insanda ama şehadet rahatlatıyor. Hem bizim açımızdan hem çocuk açısından çok rahatlatıcı. Bizi sakinleştiren de o şehadet." dedi.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin unutulmaması çağrısında bulunan Kaya, bombalanan Meclis'in milletin ortak değeri olduğunu, her koşulda sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.