15 Temmuz gazisi polis gözündeki şarapnel parçasıyla 10 yıldır görevde

Mesleğe 2011 yılında İstanbul'da başlayan Abulhakim Aydın, ikinci görev yeri olan Ankara'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'ye düzenlenen ilk hava saldırısında yaralandı.

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevliyken gazi olan Aydın'ın sağ gözüne isabet eden şarapnel parçası, ameliyatla çıkarılamadı. Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen mesleğini bırakmayan ve 10 yıldır gözündeki şarapnel parçasıyla yaşayan Aydın, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevini sürdürüyor.

Evli ve 2 çocuk babası olan Erzurumlu Aydın, AA muhabirine darbe gecesi yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişimini günlük mesaisinin ardından ailesiyle gittiği alışverişten evine döndüğünde yöneticilerinin araması üzerine öğrendiğini ve hazırlanarak TBMM'ye geçtiğini ifade eden Aydın, "Göreve giderken tüm güzergahları denedik. Sıhhıye'den geçmeye çalıştık, orada tankların yolu kapattığına şahit olduk. Amirlerimle görüştüğümde Çankaya ve Dikmen kapılarının tanklarla kapatıldığı, geçişimiz için en uygun yerin kargo girişlerinin yapıldığı Ayrancı Kapı olduğunu öğrendik ve oraya yönlendirdiler, oradan girdik." dedi.

"Patlamalara çok maruz kaldık"

Aydın, TBMM'nin bakanlıklar ve kuvvet komutanlıklarına yakın konumda olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İçeride mühimmatların gerekli yerlere ulaştırılması için depoları boşaltmaya başladık. Depolar alttaydı, mühimmatların çıkışını oradan yapıyorduk, herhalde belirgin bir hedefti. Sağ gözümle sol kulağımdan yaralandım. Gözümdeki şarapnel parçası hala daha duruyor, üzerimde taşıyorum. Şarapnel parçası ameliyatla alınamadı. Gözlük kullanmıyordum, sonra başladım. 10 yılda numarası 3,75 ile 4,5'a kadar ilerledi. Bu benim açımdan sorun olan bir durum değil, çok şükür diyorum. Evden çıkarken eşimden ve çocuklarımdan helallik alıp çıkmıştım. Olacakları az çok tahmin ediyordum. Çok şükür o geceyi, orada o mücadeleyi vererek yaşadım. Gözümü açınca 'uçaklar uçuşa devam ediyor mu?' diye sordum çünkü alçak uçuşa ve patlamalara çok maruz kaldık."

Yaralandığını ilk etapta ailesine söylemediğini belirten Aydın, "Eşim eve girerken yaralandığımı gördü. Gazilik gurur verici bir unvan. Vücudu paramparça olup mesleğe devam eden abilerimizi görünce, mesleğe devam etmezsem utanırım dedim ve buna inandığım için devam ediyorum. Mesleğimi seviyorum inşallah gidebildiğince sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaralandıktan sonra gözü ile işitme kaybının fazla olduğu kulağından 3 kez ameliyat olduğunu söyleyerek, vertigo hastalığının başladığını ve tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

"Tedirginlik vardı, daha sonra yerini mükemmel bir cesarete bıraktı"

Şehitlerin büyük çoğunluğunun İnönü Caddesi'nde verildiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Çatışmaların yoğun olduğu bir yerdi. Kapılarda çatışma vardı, birebir çatışmaya girmedik, oradaki arkadaşlara mühimmat desteğinde bulunuyorduk. Çatışma için hazırlık emri geldiğinde F-16 tarafından ilk bomba atıldı, çatışma fırsatı bulamadık ve yaralandık. Silah arkadaşlarımızdan durumu ağır olan 4 kişiydik, 3'ünün bilinci yerinde değildi. Nevzat abi vardı, durumu en ağır olan, arkadaşlarımız yaralandığı yerde şehit diye onu bıraktık. Diğer yaralılarla ilgilenirken Nevzat abinin hareketlendiğini görünce ona yardıma gittik. Hafif yaralılarımız durumu ağır olanlara yardımcı olmak için çaba içindeydi. 17 yaralımız vardı ama ortalama sayımız 50 civarındaydı. Herkes birilerinin yardımına koşmaya çalışıyordu. Tedirginlik vardı, daha sonra yerini mükemmel bir cesarete bıraktı."

Aydın, "İlk gittiğimizde 'burası düşer ve ele geçirilirse Türkiye Cumhuriyeti yok olur' dediler. Eline bayrak alan geliyordu, bizi en fazla cesaretlendiren de buydu. İnsanlarımız millet iradesinin hakim olduğu yeri karanlık güçler ele geçirmesin diye etten duvar ördü." diye konuştu.