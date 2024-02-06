Dolar
30.57
Euro
32.86
Altın
2,026.60
ETH/USDT
2,325.20
BTC/USDT
42,775.00
BIST 100
8,825.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Avro Bölgesinde perakende satışlar aralıkta düştü

Avro Bölgesinde perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

Ata Ufuk Şeker  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Avro Bölgesinde perakende satışlar aralıkta düştü

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin aralık ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7 düştü.

Avro Bölgesinde ise perakende satışlar aralıkta kasım ayına oranla yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,8 geriledi.

AB ülkeleri arasında aralıkta önceki aya göre perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 3,6 ile Slovenya'da, yüzde 3,2 ile Danimarka’da ve yüzde 3,1 ile Lüksemburg’da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 15, Estonya'da yüzde 4,1 ve Slovakya’da yüzde 3,8 azaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Son anahtar teslim edilinceye kadar sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz
Mehmetçik, 6 Şubat depremlerinde yaraların sarılması için sahadaydı
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
Dışişleri Bakanı Fidan: Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu yakın zamanda açacağız
Deprem bölgesine kısa çalışma ödeneği kapsamında 1 milyar lira ödeme yapıldı

Benzer haberler

AB, pestisit kullanımını azaltma planından vazgeçti

AB, pestisit kullanımını azaltma planından vazgeçti

Avro Bölgesinde tüketicilerin enflasyon beklentisi düştü

Avro Bölgesinde perakende satışlar aralıkta düştü

AB, çiftçilerin sorunlarına çözüm arıyor

AB, çiftçilerin sorunlarına çözüm arıyor
AB tartışmalı Ukrayna fonundan ilk ödemeleri martta yapacak

AB tartışmalı Ukrayna fonundan ilk ödemeleri martta yapacak
Brüksel'de gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti

Brüksel'de gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet