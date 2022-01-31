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Ekonomi

Avro Bölgesi dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Avusturya'da yüzde 2,2, Almanya'da 0,7 ve Letonya'da yüzde 0,1 düştü.

Ata Ufuk Şeker   | 31.01.2022
Avro Bölgesi dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Brüksel

Avro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkılaştığı 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı dördüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in dördüncü çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 4,6 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2020'nin dördüncü çeyreğine göre de yüzde 4,8'lik artış gösterdi.

Böylece, 2021 yılı genelinde AB ve Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 5,2 büyüdü.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre Avusturya'da yüzde 2,2, Almanya'da 0,7 ve Letonya'da yüzde 0,1 gerilerken, İtalya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,7 ve İspanya'da yüzde 2 arttı.

Söz konusu oran önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise Almanya'da yüzde 1,4, Fransa'da 5,4, İtalya'da 6,4 ve İspanya'da yüzde 5,2 yükseldi.

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