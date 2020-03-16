Euro
7.15
Dolar
6.40
BIST 100
88,723.97
Altın
1,459.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

ATO'dan 'ödeme kolaylığı' talebi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen çok sayıda sektör bulunduğunu, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 16.03.2020
ATO'dan 'ödeme kolaylığı' talebi

Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sürecin Türkiye’de zamanında alınan önlemler sayesinde başarıyla yönetildiğini vurguladı. 

Türkiye’nin bu süreçten en az zararla çıkabilmesi için mevcut üretim ve ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirlerin de erkenden alınması gerektiğine dikkati çeken Baran, "Koronavirüs sürecini halkın sağlığı açısından bugüne kadar çok başarılı biçimde yöneten hükümetimizin, işletmelerimizin ayakta kalması için de her türlü tedbiri alarak destek vereceğinden şüphemiz yok." ifadesini kullandı.

Baran, söz konusu süreçten hemen hemen her kesimin etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada ham madde üreticilerinden, lojistik sağlayıcılarına kadar sektörleri etkileyen süreç, Odamızda üyelerimizin temsil edildiği aralarında 'Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi', 'Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi', 'Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi', 'Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi', 'Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi', 'Özel Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi', 'Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi' başta olmak üzere 67 meslek komitemizin tamamını etkiledi."

Baran, istihdamın korunması açısından işletmelerin desteklenmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Kovid-19 salgınından turizm, ulaşım ve lokantacılık başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör var. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimiz için vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ediyoruz. Kamu ve özel bankalardan kullanılan kredilerin talep halinde ötelenmesi de işletmelerimiz önemli bir destek olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB liderleri video konferansla Kovid-19'u görüşecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak
ATO'dan 'ödeme kolaylığı' talebi
kİranlılar balkon ve pencerelerden marşlarla birbirlerine destek oluyor
Adalet Bakanı Gül: 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak

Benzer haberler

ATO'dan 'ödeme kolaylığı' talebi

ATO'dan 'ödeme kolaylığı' talebi