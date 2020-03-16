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Dünya, Koronavirüs

AB liderleri video konferansla Kovid-19'u görüşecek

AB üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin video konferansla toplantı yapacak.

Yusuf Hatip   | 16.03.2020
AB liderleri video konferansla Kovid-19'u görüşecek

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin video konferansla toplantı yapacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya uygulaması Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin liderleriyle yarın Kovid-19 gündemiyle video konferans üzerinden toplantı düzenleyeceklerini duyurdu.

Michel, "koronavirüsün yayılmasının önlenmesi, yeterli tıbbi ekipmanın sağlanması, araştırmaların güçlendirilmesi ve ekonomik düşüşün sınırlandırılmasının" kilit önemde olduğunu bildirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 169 bini geçmişti.

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