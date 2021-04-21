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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde konuşuyor.
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Ekonomi, Koronavirüs

ATO Başkanı Baran: Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Kovid-19 aşısı yaptıran işletme sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması gerektiğini belirterek, "Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin." ifadesini kullandı.

Enes Duran   | 21.04.2021
ATO Başkanı Baran: Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde aşılama çalışmalarının iktisadi hayatın devamlılığı açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Salgınla mücadele kapsamındaki önlemlerden sokağa çıkma kısıtlamasının, 65 yaş ve üzeri çalışan vatandaşlarda, ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntı oluşturduğuna işaret eden Baran, daha önce yapılan benzeri uygulamalarda söz konusu kesimin, ticaret ve çalışma hayatının devamı açısından yasaklardan muaf tutulduğunu hatırlattı.

Baran, yaş sınırlamasının ekonomik faaliyetlere engel olmaması gerektiğini belirterek, "Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin. Kovid-19 aşılarını yaptıran ve tedbirlerini alan 65 yaş üstü işletme sahibi tacir, sanayici, esnaf ve serbest meslek sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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ATO Başkanı Baran: Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin
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