ATO Başkanı Baran: Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Kovid-19 aşısı yaptıran işletme sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması gerektiğini belirterek, "Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin." ifadesini kullandı.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU: Günlük ve genel koronavirüs tablosu
- TÜRKİYE AŞI TABLOSU: Sağlık Bakanlığı verileriyle il il aşılama rakamları
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde aşılama çalışmalarının iktisadi hayatın devamlılığı açısından önemli olduğuna dikkati çekti.
Salgınla mücadele kapsamındaki önlemlerden sokağa çıkma kısıtlamasının, 65 yaş ve üzeri çalışan vatandaşlarda, ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntı oluşturduğuna işaret eden Baran, daha önce yapılan benzeri uygulamalarda söz konusu kesimin, ticaret ve çalışma hayatının devamı açısından yasaklardan muaf tutulduğunu hatırlattı.
Baran, yaş sınırlamasının ekonomik faaliyetlere engel olmaması gerektiğini belirterek, "Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin. Kovid-19 aşılarını yaptıran ve tedbirlerini alan 65 yaş üstü işletme sahibi tacir, sanayici, esnaf ve serbest meslek sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.