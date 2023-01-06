Dolar
18.77
Euro
19.73
Altın
1,834.99
ETH/USDT
1,246.40
BTC/USDT
16,765.00
BIST 100
5,238.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ASELSAN'dan 59,4 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, toplam bedeli 59,4 milyon avro olan bir satış sözleşmesi imzalandı.

Muhammed Said Tanıl   | 06.01.2023
ASELSAN'dan 59,4 milyon avroluk sözleşme

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak toplam bedeli 59 milyon 368 bin 579 avro tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığını ve söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024'te gerçekleştirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır Anneleri Türkiye'nin etrafında oyun kurmaya çalışanlara büyük bir ders veriyor
Büyük bölümü donan Çıldır Gölü turistleri ağırlamaya devam ediyor
5 soruda hac başvurularına ilişkin merak edilenler
Ağrı Dağı eteğine yüksek teknolojili modüler üs bölgesi kuruldu
e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi

Benzer haberler

ASELSAN'dan 59,4 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN'dan 59,4 milyon avroluk sözleşme

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi

Borsa günü sert düşüşle tamamladı

Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu
Emlak Katılım Genel Müdürü Sırtkaya: Bankacılık sektörü pozitif ayrışmaya devam edecek

Emlak Katılım Genel Müdürü Sırtkaya: Bankacılık sektörü pozitif ayrışmaya devam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet