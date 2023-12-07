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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 7.978,82 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,35 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri de 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam etmesine karşın dünya genelinde ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve Japonya'da büyümenin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.980 seviyesinin direnç, 7.810 ve 7.760 puanın destek, konumunda olduğunu kaydetti.

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