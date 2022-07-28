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Ekonomi

ASELSAN, Güney Afrika'da tıbbi ürün ve hizmetlerini tanıttı

ASELSAN, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya'da, tıbbi ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı bir etkinlik düzenledi.

Murat Özgür Güvendik   | 28.07.2022
ASELSAN, Güney Afrika'da tıbbi ürün ve hizmetlerini tanıttı Fotoğraf: Murat Özgür Güvendik/AA

Johannesburg

"Sağlık Çözümleri Konferansı" başlıklı etkinlikte, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, ASELSAN Güney Afrika Üst Yöneticisi (CEO) Sencer Şahin, Nelson Mandela Çocuk Hastanesi temsilcisi Dr. Khakhu Mathivha ve ASELSAN Sağlık Sistemleri Çözüm Yöneticisi Yusuf Ziya Seyitoglu konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlikte, ASELSAN'ın ürettiği tıbbi teknolojik ekipman ve hizmetler Güney Afrikalı katılımcılara tanıtıldı.

Katılımcılar, bu etkinlik kapsamında ayrıca ASELSAN'ın Pretorya'daki tesislerini ziyaret etme fırsatı buldu.

ASELSAN, Türkiye-Güney Afrika ekonomik ilişkilerinin en önemli ayaklarından biri

Büyükelçi Kandaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaklaşık 10 yıldır Güney Afrika'da başarılı işlere imza atan ASELSAN'ın bu ülkedeki varlığının Türkiye için önemine değinerek, firmanın Güney Afrika'yla ikili ekonomik ilişkilerin en önemli ayaklarından biri olduğunu ifade etti.

Kandaş, sağlık endüstrisinin güçlü ülkelerinden Türkiye'nin sosyal sorumluluk projelerine verdiği öneme dikkati çekerek, bu etkinliğin ülkede yardımlaşma ayı olarak kutlanan Nelson Mandela ayında gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ASELSAN Güney Afrika yetkilileri de AA muhabirine yaptıkları açıklamada, tıbbi ekipman teknolojilerine sürekli olarak yatırım yapan ve Kovid-19 salgını döneminde sağlık endüstrisindeki yeteneklerini bir üst seviyeye taşımaya başaran şirketin, Güney Afrika'da uzun vadeli ilişkiler ve yerel ortaklıklar kurmaya hedeflediğini ifade etti.

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