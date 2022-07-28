Dolar
17.91
Euro
18.25
Altın
1,756.41
ETH/USDT
1,734.50
BTC/USDT
23,842.00
BIST 100
2,543.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

ABD Başkanı Biden: Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki istihdam rakamlarının gayet iyi olduğunu belirterek, bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin, "Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor." dedi.

Dildar Baykan Atalay   | 28.07.2022
ABD Başkanı Biden: Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor

Washington

Biden, Senatonun üzerinde anlaştığı enflasyonu düşürmeye yönelik yasa tasarısına ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Söz konusu tasarıda sağlık yardımı, vergi ve iklim düzenlemelerinin yer aldığını belirten Biden, "Bu tasarı, iklim değişikliğinin ele alınması ve enerji güvenliğimizin artırılması konusunda tarihimizdeki en önemli yasa olacak." dedi.

Biden, Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilerde ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daralarak teknik olarak resesyona girmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell ve bankacılık sektöründeki bazı önemli isimlerin ülkenin resesyonda olmadığını söylediğine işaret eden Biden, "İstihdam oranında rekor kırıyoruz. İşsizlik yüzde 3,6 seviyesinde. Ben başkan olduğumdan bu yana 9 milyon istihdam sağladık. ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede." ifadesini kullandı.

Çip ve elektrikli araç sektörüne büyük firmaların trilyonlarca dolar yatırım açıkladığını vurgulayan Biden, "Tüm bu verilere bakıldığında, bana resesyondaymışız gibi gelmiyor." diye konuştu.

ABD teknik olarak resesyona girdi

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 azaldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Sanatçı İlhan İrem 67 yaşında vefat etti
Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı
İstanbul’da yıkım sırasında zarar gören binadaki 5 daire boşaltıldı
Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangın söndürüldü

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden: Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor

ABD Başkanı Biden: Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor

ABD Başkanı Biden: FED enflasyonu indirmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil

ABD Senatosu çip üretimi sektörüne 280 milyar dolarlık yardımı öngören tasarıyı onayladı

ABD Başkanı Joe Biden Kovid-19'u atlattı

ABD Başkanı Joe Biden Kovid-19'u atlattı

ABD: Rusya Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılmak için resmi bildirimde bulunmadı

ABD: Rusya Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılmak için resmi bildirimde bulunmadı
Biden'dan Trump'ın Kongre baskınındaki tavrına 'cesaretsiz' eleştirisi

Biden'dan Trump'ın Kongre baskınındaki tavrına 'cesaretsiz' eleştirisi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet