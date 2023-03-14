Arabuluculuktaki dosya sayısı 4 milyonu aştı
Müzakeresi tamamlanan 3 milyon 715 bin 780 uyuşmazlıktan 2 milyon 581 bin 397'sinde anlaşma sağlandı.
Ankara
Hukuki uyuşmazlıkların tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk kapsamındaki dosya sayısı 4 milyon 26 bin 854 oldu.
Alınan bilgiye göre, 2013'te başlayan arabuluculuk, önce isteğe bağlı olarak uygulandı.
Adalet Bakanlığının yeni düzenlemeleri kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi.
İsteğe bağlı ve zorunlu uygulama kapsamında, bugüne kadar 4 milyon 26 bin 854 dosya arabulucuların önüne geldi. Görüşmeleri tamamlanan 3 milyon 715 bin 780 uyuşmazlıktan 2 milyon 581 bin 397'sinde anlaşma sağlandı. Böylece arabuluculukta başarı oranı yüzde 69 oldu.
Arabuluculukla iş ve ticari uyuşmazlıklar ortalama 10'ar günde, ticari uyuşmazlıklar ise ortalama 20 günde çözüme kavuşturuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.