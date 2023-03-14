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Ekonomi

Arabuluculuktaki dosya sayısı 4 milyonu aştı

Müzakeresi tamamlanan 3 milyon 715 bin 780 uyuşmazlıktan 2 milyon 581 bin 397'sinde anlaşma sağlandı.

Kemal Karadağ  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Arabuluculuktaki dosya sayısı 4 milyonu aştı

Ankara

Hukuki uyuşmazlıkların tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk kapsamındaki dosya sayısı 4 milyon 26 bin 854 oldu.

Alınan bilgiye göre, 2013'te başlayan arabuluculuk, önce isteğe bağlı olarak uygulandı.

Adalet Bakanlığının yeni düzenlemeleri kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi.

İsteğe bağlı ve zorunlu uygulama kapsamında, bugüne kadar 4 milyon 26 bin 854 dosya arabulucuların önüne geldi. Görüşmeleri tamamlanan 3 milyon 715 bin 780 uyuşmazlıktan 2 milyon 581 bin 397'sinde anlaşma sağlandı. Böylece arabuluculukta başarı oranı yüzde 69 oldu.

Arabuluculukla iş ve ticari uyuşmazlıklar ortalama 10'ar günde, ticari uyuşmazlıklar ise ortalama 20 günde çözüme kavuşturuldu.

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