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Ekonomi

OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

Bu yıl talepte OECD bölgesinde geçen yıla göre günlük 230 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2 milyon 90 bin varil artış bekleniyor.

Firdevs Yüksel  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

İstanbul

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü sabit tuttu.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 320 varil artarak 101 milyon 900 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre günlük 230 bin varil artarak 46 milyon 230 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2 milyon 90 bin varil artarak 55 milyon 670 bin varil olacağı hesaplanıyor.

OECD bölgesi petrol talebi artış öngörüsü, OECD Amerika ve OECD Avrupa'da ekonomik aktivitede beklenen yavaşlama nedeniyle yılın birinci ve ikinci çeyreği için aşağı yönlü revize edildi.

Öte yandan OECD dışı ülkelerde petrol talebi artış öngörüsü, Çin'de Kovid-19 kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ekonomik aktivitenin canlanması ve Rusya'nın petrol talebinde beklenen iyileşme nedeniyle yukarı yönlü revize edildi.

Ancak OPEC, talepteki artış öngörüsünün küresel ekonomik aktivite ve devam eden jeopolitik gelişmeler dahil olmak üzere birçok belirsizliğe bağlı olduğunu belirtiyor.

Küresel petrol arzı şubatta arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı şubatta bir önceki aya göre günlük 600 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 900 bin varile yükseldi ve geçen yılki seviyenin 2 milyon 800 bin varil üzerinde gerçekleşti.

Grubun günlük ham petrol üretimi ise şubatta bir önceki aya kıyasla 117 bin varil artarak yaklaşık 28 milyon 920 bin varil oldu. Böylece, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da arttı. Angola ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu. Günlük üretim, şubatta önceki aya göre Nijerya'da 72 bin varil artarken, Angola'da 52 bin varil geriledi.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 500 bin varil artarak yaklaşık 73 milyon varil oldu.

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