Dolar
18.97
Euro
20.31
Altın
1,897.42
ETH/USDT
1,743.90
BTC/USDT
25,995.00
BIST 100
5,307.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TMO depremzede çiftçilerden 142 bin ton ürün aldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çiftçilerden 142 bin ton ürün aldığını duyurdu.

Zeynep Canlı  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
TMO depremzede çiftçilerden 142 bin ton ürün aldı

Ankara

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından, afet bölgesi ilan edilen illerde cins ve kota sıkıntı olmadan 142 bin ton ürün satın alınarak, üreticilerimize toplam 810 milyon lira ödeme yapıldı. Ürün alımlarımız devam ediyor. Depremzede çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığından depremzedelere 2 tır yardım
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki tören hazırlıkları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor
Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın yıkımı sürüyor
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16. yardım uçağı

Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16. yardım uçağı

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığından depremzedelere 2 tır yardım

TMO depremzede çiftçilerden 142 bin ton ürün aldı

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
UMKE gönüllülerinin yüreği deprem bölgesinde kaldı

UMKE gönüllülerinin yüreği deprem bölgesinde kaldı
Antakya'da ilk depremlerde geriye kayan apartman Hatay merkezli sarsıntıda yıkılmış

Antakya'da ilk depremlerde geriye kayan apartman Hatay merkezli sarsıntıda yıkılmış
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet