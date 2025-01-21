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Ekonomi

Apple bu yıl da dünyanın en değerli markası

Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" çalışmasında 574,5 milyar dolar marka değeriyle Apple yine birinci geldi.

Hülya Ömür Uylaş  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Apple bu yıl da dünyanın en değerli markası

Ankara

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global500-Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025" çalışması sonuçlandı.

AA muhabirinin araştırma verilerinden yaptığı derlemeye göre Apple, 574,5 milyar dolarla geçen yıl olduğu gibi dünyanın en değerli markası belirlendi. Şirketin marka değeri 2024'te 516,6 milyar dolardı.

Apple'ı sırasıyla yaklaşık 461,1 milyar dolarla Microsoft, 413 milyar dolarla Google takip etti. Microsoft'un marka değeri 2024'te 340,4 milyar dolar, Google'ın 333,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Söz konusu listede ABD şirketi Amazon yaklaşık 356,4 milyar dolarla 4'üncü, ABD'li perakende şirketi Walmart 137,2 milyar dolarla 5'inci, Güney Koreli Samsung 110,6 milyar dolarla 6'ncı, Çinli Tiktok 105,8 milyar dolarla 7'nci, ABD'li Facebook 91,5 milyar dolarla 8'inci, ABD'li NVIDIA 87,9 milyar dolarla 9'uncu, Çinli State Grid 85,6 milyar dolarla 10'uncu oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesindeki şirketlerin 190'ını ABD'li firmalar oluştururken, 55'i Çin, 36'sı Japonya, 35'i Fransa, 27'si Almanya, 17'si İngiltere menşeli olarak listede yer aldı.

"Ülkeler markalarıyla zenginleşiyor, refah ve itibar kazanıyor"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, dünyanın en değerli markalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, küresel ekonomik büyümenin durgun seyrettiğini belirten İlgüner, "Brand Finance verilerine göre ise dünyanın en değerli 500 markasının toplam değeri yıldan yıla yüzde 10 arttı ve bu yıl 9,5 trilyon dolara yükseldi. Toplam değer yüzde 3'lük küresel ekonomik büyüme oranını aştı." dedi.

Devlet tarafından farklı şekillerde desteklenmesine rağmen Türkiye'nin markalaşmasının henüz yeterli düzeyde olmadığına dikkati çeken İlgüner, şunları kaydetti:

"Ülkeler markalarıyla zenginleşiyor, refah ve itibar kazanıyor. Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4,9 milyar dolar olup bu değere erişen olmadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı. Ayrıca, son 10 yılda en değerli Türk markası ile küresel sıralamada en alt sırada yer alan marka arasında değer farkı gittikçe açılıyor. Başka bir deyişle ülkeler markalarıyla zenginleşiyor, refah ve itibar kazanıyor. Örnek vermek gerekirse Avusturya markası Red Bull'un marka değeri 9,7 milyar dolar, Danimarka markası Lego'nun değeri 11 milyar dolar, İsviçre'nin kol saati markası Rolex'in değeri ise 18,8 milyar dolara erişti. Daha da dikkati çekici olanı, Vietnam'ın telekom şirketi Viettel'in eriştiği 6,4 milyar dolar marka değeridir."

Bir ulusal markalaşma hareketine ihtiyaç olduğunu vurgulayan İlgüner, "Sadece kamu değil, özel sektör dahil tüm tarafların katılımıyla konu enine boyuna irdelenmeli ve Türk markalarının küresel ölçekte değer kazanmasının önü açılmalı." ifadesini kullandı.

Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si şöyle sıralandı (milyar dolar):

Sıra      Marka      Ülke      İşkolu      Marka Değeri
1AppleABDTeknoloji574.5
2MicrosoftABDTeknoloji461.1
3GoogleABDMedya413
4AmazonABDPerakende356.4
5WalmartABDPerakende137.2
6Samsung GroupGüney KoreTeknoloji110.6
7TikTok/DouyinÇinMedya105.8
8FacebookABDMedya91.5
9NVIDIAABDYarı İletken 87.9
10State Grid Corporation of ChinaÇinGenel Hizmet85.6
11Deutsche TelekomAlmanyaTelekom85.3
12InstagramABDMedya79.9
13ICBCÇinBanka79.1
14China Construction BankÇinBanka78.4
15VerizonABDTelekom72.3
16Agricultural Bank of ChinaÇinBanka70.2
17Home DepotABDPerakende65.1
18ToyotaJaponyaOtomobil64.7
19Bank of ChinaÇinBanka63.8
20MoutaiÇinAlkollü içecek58.4
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