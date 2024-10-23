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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Olay yerinden yayındayız. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Ekonomi

Antep fıstığı, dünyanın en iyi 2. kuruyemişi seçildi

Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif harita ve bilgi platformunca hazırlanan "dünyanın en iyi 10 kuruyemişi" listesinde, Antep fıstığı 2. sırada yer aldı.

Okan Coşkun  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Antep fıstığı, dünyanın en iyi 2. kuruyemişi seçildi

Gaziantep

Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif harita ve bilgi platformunca hazırlanan "dünyanın en iyi 10 kuruyemişi" listesinde, Antep fıstığı 2. sırada yer aldı.

Hırvatistan merkezli "TasteAtlas" isimli platformun, "dünyanın en iyi 10 kuruyemişi" listesinde Antep fıstığı da yer buldu.

Antep fıstığının lezzeti ve hasadıyla ilgili bilgi verilen platformda, bu ürünün genellikle baklava yapımında kullanıldığı belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fıstık gibi bir haberim var, ülkelerin coğrafi işaretli ürünlerini geniş kitlelere tanıtan TasteAtlas, kullanıcı ve eleştirmenlerin puanlarıyla Antep fıstığını 'dünyanın en iyi 2. kuruyemişi' seçti. Hakkımız tabii ki birincilikti ama 2025'te görüşmek üzere diyelim." ifadelerini kullandı.

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