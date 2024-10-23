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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Olay yerinden yayındayız. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Ekonomi

Sezonun beklenen maçları Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, birbirinden çok takip edilen spor içeriklerini ekrana taşımaya devam ediyor.

Muhammet Fatih Kabasakal  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Sezonun beklenen maçları Tivibu'da

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre Tivibu, Real Madrid - Barcelona mücadelesini ekranlara taşıyacak. Inter ve Juventus arasında gerçekleşecek derbi de heyecanla beklenen maçlar arasında yer alıyor.

EuroLeague'de ise Fenerbahçe Beko, milli takım koçu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u sahasında ağırlayacak. Anadolu Efes ise Olimpia Milano deplasmanında galibiyet için mücadele edecek. Temsilcilerimizin EuroLeague maçları sezon boyunca Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanıyor.

İtalya Serie A'da dokuzuncu haftada gözler Inter - Juventus maçına çevrildi. Hakan Çalhanoğlu'nun kas sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalarak Juventus maçını kaçıracağı tahmin ediliyor.

Ancelotti ve Hans Flick mücadelesi Bernabeu'da

Serie A'da puan durumuna doğrudan etki edecek olan karşılaşma 27 Ekim Pazar 20.00’de Tivibu üzerinden S Sport’tan canlı izlenebiliyor.

İspanya'da ise sezonun merakla beklenen mücadelesi El Clasico sahne alıyor. Real Madrid ile Barcelona'nın uzun yıllardır süren rekabetinde çok farklı bir noktaya taşıyan Ancelotti ve Hans Flick mücadelesi Bernabeu'da gerçekleşecek. Arda Gülerli Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği El Clasico 26 Ekim Cumartesi saat 22.00’de Tivibu üzerinden S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko çift maç haftasının ikinci karşılaşmasını galibiyetle tamamlamasının ardından sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacak. Fenerbahçe Beko Play-off sıralamasında doğrudan rakip olarak görülen Ergin Ataman'ın çalıştırdığı, Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven gibi oyuncuların yer aldığı Panathinaikos ile 25 Ekim Cuma 20.45’te karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ise son saniyede galibiyeti koruduğu Olimpiakos maçının ardından sezona kötü başlangıç yapan Olimpia Milano deplasmanına çıkıyor. EuroLeague'de sezon devam ederken maçlar Tivibu üzerinden S Sport ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

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