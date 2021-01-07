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Ekonomi

Antalya yabancı yatırımcıların gözdesi oldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, "2020'de Antalya'da 449 yabancı yatırımcı faaliyete başladı, odamıza kayıtlı yabancı yatırımcı sayısı 4 bin 197'ye ulaştı." ifadesini kullandı.

Ayşe Yıldız   | 07.01.2021
Antalya yabancı yatırımcıların gözdesi oldu

Antalya

Davut Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde faaliyetlerini dijital ortama taşıyarak sürdürdüklerini, yeni açılan firmalarla birlikte üye sayılarının 49 bin 634 olduğunu belirtti.

Çevrim içi eğitim hizmetleriyle 25 bine yakın belgenin verildiğini ifade eden Çetin, yeni uluslararası iş birlikleri ve sanal heyet organizasyonlarıyla dünyanın dört bir yanında yeni pazarlara ulaştıklarını vurguladı.

Çetin, 2020'de 4 bin 605 yeni şirket kaydı yaptıklarına dikkati çekerek, salgına rağmen girişimcilerin Antalya ekonomisine olan güvenlerinin sürdüğünü bildirdi.

En çok inşaat alanında yeni üye kazandıklarını belirten Çetin, "Bu dönemde inşaat faaliyetlerinde 578 yeni firma kaydolurken, bu sektörü 267 firmayla tarımsal ürünlerin ticareti ve 263 firmayla toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması takip etti." ifadesini kullandı.

En çok yabancı yatırımcı İran'dan

Çetin, Antalya'nın yabancı yatırımcıların da gözdesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Antalya, Türkiye'de İstanbul'dan sonra en fazla yabancı yatırımcıya sahip olan kent unvanını 2020'de de sürdürdü. Salgın sürecinde Antalya'ya yabancı yatırımcıların ilgisi devam etti. 2020'de Antalya'da 449 yeni yabancı yatırımcı faaliyete başladı, odamıza kayıtlı yabancı yatırımcı sayısı 4 bin 197'ye ulaştı. 2020'de en çok yabancı yatırımı İran'dan aldık. İran sermayesi ortaklı 82 firma odamıza kayıt olurken, Rusya'dan 63 ve Almanya'dan 55 yeni yabancı yatırımcı da kentte faaliyetlerine başladı. Bunun yanında birçok ülkeden yabancı yatırımcılar Antalya'da yatırım faaliyetlerini sürdürüyor."

Çetin, yabancıların kentte en fazla inşaat, gayrimenkul, tarım ve bilişim sektöründe yatırım yaptığını ifade etti.

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