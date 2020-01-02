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Ekonomi

Antalya turizminde 2019'da rekor kırıldı

Antalya'da, hava, deniz ve kara yoluyla gelen 15 milyon 644 bin 108 turist ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Ayşe Yıldız   | 02.01.2020
Antalya turizminde 2019'da rekor kırıldı

Antalya

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya turizminin 2019'da önemli ölçüde büyüme kaydettiğini belirtti. 

Bu başarıda emeği geçenleri kutlayan Karaloğlu, "Antalya ve Gazipaşa havalimanlarının yanı sıra kara ve deniz yoluyla 2019'da 15 milyon 644 bin 108 turist kente geldi. Antalya turizmi 2020'de de büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Kentin bu zamana kadar ulaştığı en yüksek turist rakamı 13 milyon 642 bin ile 2018'de kaydedilmişti.

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