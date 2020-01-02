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Ekonomi

Gürcistan karasularında avlanan hamsinin satışına başlandı

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Gürcistan karasularında avlanan hamsinin bugünden itibaren satışına başlandığını söyledi.

Gültekin Yetgin   | 02.01.2020
Gürcistan karasularında avlanan hamsinin satışına başlandı

Giresun

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk teknelerinin Gürcistan karasularında avlandığını, buradaki hamsi avının iki ayı aşkın süre devam edeceğini aktardı.

Türkiye'de bu yıl hamsi avının artık çok nadir yapılacağını kaydeden Arslan, "2020 yılında Gürcistan'dan gelen hamsi tüketilecek, bugünden itibaren satışına da başlandı. Genel olarak Gürcü hamsisi tezgahlarda olacak. Yerli hamsi çok nadir olacak. Belli aralıklarla zaman zaman, kısım kısım, hamsi sürüsü geldiğinde avlanacaktır." diye konuştu.

Arslan, hamsinin kilogramının 10-15 liradan satıldığını ifade etti.

Hamsi dışında mezgit ve istavritin de tezgahlarda olacağını dile getiren Arslan, "Şu anda mezgit kıyı balıkçıları tarafından avlanıyor ama bol değil. İstavrit avından da çok umudumuz yok, bundan sonrası için yerli tür olarak mezgit ve istavrit avlanacak." dedi.

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