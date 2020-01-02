Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
115,932.00
Altın
1,524.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kazancıyla 115.932,05 puandan tamamlayarak 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.01.2020
Borsa 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.507,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,51 ile madencilik tek gerileyen ise yüzde 1,08 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 115.932,05 puan ile 27 Mart 2018 tarihinden bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ISM imalat PMI ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000-116.500 seviyesinin direnç, 112.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor

Benzer haberler

Borsa 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Borsa 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi

Altında 2019 fiyatlamasını ticaret savaşları ve faiz indirimleri belirledi

Borsa 2020'ye yükselişle başladı

Borsa 2020'ye yükselişle başladı

Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu

Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
Borsa yılı 114.000 puanın üzerinde tamamladı

Borsa yılı 114.000 puanın üzerinde tamamladı