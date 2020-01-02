Euro
6.67
Dolar
5.96
BIST 100
114,895.90
Altın
1,519.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave yatırımlar ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla ihale yapılacak.

Arife Yıldız Ünal   | 02.01.2020
Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak

Ankara

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave yatırımlar ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla ihale yapılacak.

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum tarafından gerçekleştirilecek söz konusu ihale için istekliler 31 Ocak'a kadar teklif verebilecek.

İhale, kapalı zarf içinde teklif alınarak açık artırma usulüne göre yapılacak. İstekliler, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğünden ücretsiz görebilecekleri ihale dosyasını KDV dahil 100 bin liraya alabilecek.

Geçici teminat tutarı 40 milyon avro olan ihale, 31 Ocak'ta DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor
Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor
Hafter safındaki kirli ittifak

Benzer haberler

Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak

Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak

Devlet 'İstanbul Havalimanı'ndan 7 kat fazla kazanacak

Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 4 Şubat'ta yapılacak

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 4 Şubat'ta yapılacak