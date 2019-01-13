İstanbul'daki havalimanlarında 45 saniyede bir sefer yapıldı

İstanbul'daki havalimanlarına geçen yıl, her 45 saniyede bir uçak indi ya da bu havalimanlarından havalandı.

İSTANBUL - İzzet Taşkıran

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2018'de iç ve dış hatta toplam 102 milyon 213 bin 292 yolcunun ağırlandığı İstanbul'daki havalimanlarında oluşan uçuş trafiği yoğunluğu istatistiklere de yansıdı.

Geçen yıl, Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 136 bin 390, dış hatlarda 328 bin 235 olmak üzere, toplam 464 bin 625 sefer gerçekleştirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 2018'de geliş ve gidiş seferi icra eden uçak sayısı, iç hatlarda 145 bin 553, dış hatlarda 86 bin 714 olarak kayda geçti.

Bu havalimanında, 2018'de 232 bin 267 sefer icra edildi.

Kısmi kapasite ile çalışan İstanbul Havalimanı'nda ise 29 Ekim'den bu yana toplam 718 sefer yapıldı. İç hatta 487, dış hatta ise 231 uçuş bu havalimanından gerçekleştirildi.

İstanbul'daki tüm havalimanından 2017'de 680 bin 956 uçaklık trafik meydana gelmişti.

Geçen yıl ise megakentteki 3 havalimanından icra edilen geliş ve gidiş seferleri 697 bin 610 olarak hesaplandı.

Buna göre, İstanbul'daki hava trafiğinde, önceki seneye göre, geçen yıl 16 bin 654 seferlik artış yaşandı.

Atatürk Havalimanını 68 saniyede bir uçak kullandı

İstanbul havalimanları, iniş-kalkış yapan uçakların sıklığı açısında da çok yoğun bir dönemi geride bıraktı.

Geçen yıl 464 bin 625 seferin icra edildiği Atatürk Havalimanında her 68 saniyede bir uçak pistten ayrıldı veya piste indi.

Aynı dönemde 232 bin 267 uçaklık trafik meydana gelen Sabiha Gökçen Havalimanına uçakların her 136 saniyede piste iniş ya da pistten kalkış yaptığı belirlendi.

Geçen yıl, 697 bin 610 sefer için kullanılan İstanbul'daki tüm havalimanlarında, uçakların her 45 saniyede bir iniş veya kalkış yaptığı hesaplandı.