Ankara'daki Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziran'da açılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı'nın "Ankara Havalimanı" olarak 15 Haziran Pazartesi günü açılacağını bildirdi.