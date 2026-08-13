Arsenal, hazırlık maçında Como 1907'ye penaltılarla üstünlük sağladı

Geçen sezon 22 yıllık şampiyonluk özlemine son veren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Arsenal, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Emirates Stadı'nda Como 1907'yi ağırladı.

Adı Galatasaray ile anılan Arsenal'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 60. dakikada yerini Yunan oyuncu Christos Tzolis'e bıraktı.

İlk 10 dakikada Eze ile serbest vuruştan, Jesus ile net bir pozisyondan yararlanamayan Kuzey Londra temsilcisinde, teknik direktör Mikel Arteta, 30. dakikadaki su molasının ardından Viktor Gyokeres ve Fabio Vieira'yı oyuna aldı.

Topu uzaklaştırmaya çalışan Como kalecisi Butez'in 33. dakikada yaptığı büyük hatayı iyi değerlendiren Lewis-Skelly, kafayla meşin yuvarlağı Martinelli'ye indirdi. Bu futbolcunun pasıyla yeniden topla buluşan Lewis-Skelly, ceza yayı içinden yerden bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

İtalyan temsilcisi, 43. dakikada skora dengeyi getirdi. Sol taraftan ceza alanına giren Baturina, Dowman ve Julienne'in arasından şık bir çalımla geçerek sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunu rakip yarı alana yıkan Arsenal, son vuruşlarda etkisiz kalınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Kazananı belirlemek için gidilen seri penaltı atışlarında Arsenal, rakibine 4-3 üstünlük sağladı.

Guimaraes ilk kez forma giydi

Arsenal'ın Newcastle United'dan 75 milyon sterlin bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Bruno Guimaraes, 46. dakikada oyuna girerek yeni takımının formasını ilk kez giydi.

"Genç oyuncuları oynattık ve buna rağmen çok yüksek bir seviyede performans sergiledik"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, Como 1907 karşısında yeterince pozisyon bulmalarına karşın bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

İspanyol teknik adam, normal süresi 1-1 biten ve penaltı atışlarıyla 4-3 kazandıkları Como 1907 maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

İtalyan ekibi karşısında iyi bir test verdiklerini belirten Arteta, "Pazar günü Borussia Dortmund ile zor bir final oynadık. Bu yüzden oyuncuların sürelerini yönetmek ve onları çok fazla riske atmamak gerekiyordu. Kolay değildi ama yine de kadroda birçok değişiklik yapmayı başardık. Genç oyuncuları oynattık ve buna rağmen çok yüksek bir seviyede performans sergiledik. Bence maçı kazanmak için yeterince pozisyon ürettik, skor farklı olmalıydı. Gelişmemiz gereken kısım da bu." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, hakkında transfer iddiaları olan Myles Lewis-Skelly'nin attığı gol sonrası duygusal hareketleriyle ilgili soruya, "Çok duygusal bir oyuncu. Spekülasyonlar hakkında ne düşündüğümü biliyorsunuz. Eğer oyuncularımız hakkında spekülasyonlar varsa bu dikkat çektikleri ve harika bir iş çıkardıkları anlamına gelir." yanıtını verdi.

Lewis-Skelly'nin cesaret ve öğrenme hızından övgüyle söz eden Arteta, "Onun yaşındaki birinin bazı şeyleri özümsemesi haftalar, bazen aylar alır. O ise çok hızlı öğreniyor. Gerçekten akıllı bir oyuncu, bunu gerçekten çok istiyor ve sadece 19 yaşında. Bugün yaptığı bazı bireysel hareketler bence olağanüstüydü." dedi.

Arteta, şu ana kadar yapılan transferlerden memnun olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Yapmak istediğimiz daha çok şey var. Aktif bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Transfer piyasasında her şey sadece bize bağlı değil ama bu konuda netiz. Kulübün arzusu, isteği tartışılmaz ve bunu yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Bugün sahada çok daha hazır, ne yapacağını çok daha iyi bilen bir takım vardı"

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Como 1907'nin teknik direktörü Cesc Fabregas, birçok yeni oyuncu katılmasına karşın Arsenal karşısında takımın olumlu yönlerinin öne çıktığını söyledi.

İspanyol teknik adam, normal süresi 1-1 biten ve penaltı atışlarıyla 4-3 kaybettikleri Arsenal maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Takımının cesaretini, hırsını ve dayanıklılığını çok beğendiğini belirten 39 yaşındaki teknik adam, "Bugün sahada çok daha hazır, ne yapacağını çok daha iyi bilen bir takım vardı. İstediğimiz oyunu tam olarak sergileyemesek de topla daha iyi olmak istiyoruz, önde baskıyı kesinlikle geliştirmek istiyoruz. Takıma birçok yeni oyuncu katıldı. Bu yüzden bugün olumsuz şeylerden çok olumlu şeylerin olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Fabregas, 6 yıl içinde olmayı planladıkları yere kulüp olarak 2,5 yılda geldiklerini aktararak, şöyle konuştu:

“Büyümeye ve bu genç oyuncuları geliştirmeye devam etmeliyiz. Bugün ilk 11'de başlayan oyuncuların yaşları 19-23 arasındaydı. Kadronun yüzde 90'ı neredeyse 21 yaş altı takımı gibiydi, ikinci yarıda 4-5 genç oyuncu daha girdi. Maça hazırlandık ama asıl mesele Arsenal ile karşılaşmanın yarattığı duyguları nasıl yönetecekleri. Bazen bu zordur. Arsenal'ın Real Madrid'i 3-0 yendiği maçta buradaydım, çocuk oyuncağı gibi göstermişlerdi. Bugün oynadığımız seviye işte bu.”

Fabregas, yeni transferleri Trevoh Chalobah ile ilgili soruya, "Takım arkadaşlarıyla harika bir performans sergiledi. Karakter gösterdi, saklaması gerektiğinde topu tuttu, ikili mücadelelerde güçlüydü, takımı yönlendirdi. Onu bu yüzden getirdik. Trevoh bize istikrar, deneyim, fiziksel güç ve kalite katacak. Ondan beklentimiz yüksek." yanıtını verdi.

İspanyol çalıştırıcı, eski takımı Arsenal'ı nasıl bulduğu yönündeki soru üzerine, "Gerçekten inanılmaz. Kulübü tebrik etmek lazım. Arsenal'ın özellikle zor dönemlerde yaptıkları şeylerin başka yerde örneği yok. Mikel Arteta ile de konuştum, geçen yıl Şampiyonlar Ligi maçına geldiğimde Andrea Berta ile de konuştum. Bütün kulübü sabırları, plana sadık kaldıkları için tebrik ediyorum. Bugün futbolda eksik olan şey tam olarak bu. Görüyorsunuz 3 maç kaybeden teknik direktörü değiştiriyorlar, biri farklı bir tarzda, diğeri başka bir tarzda oynatıyor." ifadelerini kullandı.