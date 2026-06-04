Ankara'da "AI Tomorrow Summit 2026" etkinliği düzenlendi

[1/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, burada konuşma yaptı.

[2/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, burada konuşma yaptı.

[3/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, burada konuşma yaptı.

[4/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada konuşma yaptı.

[5/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada konuşma yaptı.

[6/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yapay zekayla oluşturulan bir tablo hediye etti.

[7/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

[8/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Programda MEXT robot da yer aldı.

[9/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Programda MEXT robot da yer aldı.

[10/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Programda MEXT robot da yer aldı.

[11/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Programda MEXT robot da yer aldı.

[12/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Programda MEXT robot da yer aldı.

[13/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Programda MEXT robot da yer aldı.

[14/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Programda MEXT robot da yer aldı.

[15/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Programda MEXT robot da yer aldı.

[16/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Programda MEXT robot da yer aldı.

[17/17] Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Programda MEXT robot da yer aldı.