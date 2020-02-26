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Ekonomi

Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi.

Bahar Kara   | 26.02.2020
Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 325 bin lira, en yüksek 327 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 325 bin 550 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 727 milyon 936 bin 802,64 lira, işlem miktarı ise 2.253 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 737 milyon 642 bin 425,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.

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