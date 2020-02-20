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Ekonomi

Altının kilogramı 316 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 316 bin 800 liraya yükseldi.

Bahar Kara   | 20.02.2020
Altının kilogramı 316 bin 800 liraya yükseldi

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 314 bin 150 lira, en yüksek 316 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 316 bin 800 liradan tamamladı. 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 743 milyon 62 bin 82,71 lira, işlem miktarı ise 2.376 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 749 milyon 757 bin 744,44 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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