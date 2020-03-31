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Ekonomi

Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi.

Bahar Kara   | 31.03.2020
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 337 bin 800 lira, en yüksek 343 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 azalışla 337 bin 800 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 497 bin 382,68 lira, işlem miktarı ise 481 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 174 milyon 91 bin 2,68 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Yapı Kredi Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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