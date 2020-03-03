Euro
6.84
Dolar
6.15
BIST 100
110,397.10
Altın
1,604.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyorlar
logo
Ekonomi

Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi.

Bahar Kara   | 03.03.2020
Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 317 bin 700 lira, en yüksek 320 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 azalışla 318 bin 500 liradan tamamladı. 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 740 milyon 746 bin 304,58 lira, işlem miktarı ise 2.321 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 754 milyon 38 bin 521,60 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya ırkçılıkla mücadele için önce sorunla yüzleşmeli
Planlı seçim: Netanyahu’nun Trump destekli yeni İsrail’i
Orta Doğu'da silahlanma yarışı 2019'da da hız kesmedi
1940'ta savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu kez virüs tehdidi altında
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor

Benzer haberler

Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi

Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi

Altının kilogramı 324 bin 500 liraya geriledi

Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi

Altının kilogramı 326 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 326 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi

Altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi

Altının kilogramı 316 bin 800 liraya yükseldi

Altının kilogramı 316 bin 800 liraya yükseldi