Türkiye'den 6 ayda 1,4 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı
Türkiye'de, son 6 aylık döneminde fındık ihracatından 1 milyar 440 milyon dolar gelir elde edildi.
Ordu
Türkiye'de, 1 Eylül 2019-29 Şubat 2020 döneminde fındık ihracatından 1 milyar 440 milyon dolar gelir elde edildi.
Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül 2019'da başlayan 2019-2020 ihracat sezonunun ilk 6 ayında, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 687 dolardan işlem gördü.
Söz konusu dönemde 220 bin 724 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 440 milyon 71 bin 919 dolar kazanç sağlandı.
Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 167 bin 68 ton fındık satarak 950 milyon 751 bin dolar gelir elde etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.