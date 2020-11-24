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Ekonomi

Alman Borsası DAX endeksindeki şirket sayısı 30'dan 40'a çıkarılacak

Orta ölçekli şirketlerin endeksi olan MDAX endeksindeki şirket sayısı da 60'dan 50'ye indirilecek.

Bahattin Gönültaş   | 24.11.2020
Alman Borsası DAX endeksindeki şirket sayısı 30'dan 40'a çıkarılacak Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Berlin

Alman DAX endeksinde şirket sayısının daha sıkı üyelik kuralları ile 30’dan 40'a çıkarılacağı bildirildi.

Deutsche Börse'den yapılan açıklamada, Eylül 2021’den sonra en büyük ve güvenilir halka açık şirketlerin işlem gördüğü ve borsanın göstergesi olan DAX endeksinde şirket sayısının 30’dan 40’a çıkarılacağı belirtildi.

Orta ölçekli şirketlerin endeksi olan MDAX endeksindeki şirket sayısı da 60'dan 50'ye indirilecek.

Alman ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG'nin milyar dolarlık muhasebe skandalından sonra DAX’da işlem görecek şirketler için daha sıkı kurallar uygulanacak.

Buna göre, finansal sonuçlarını zamanında açıklamayan şirketlerin hisselerinin endekste işlem görmesine izin verilmeyecek. Aynı zamanda, gelecekte, yalnızca kanıtlanabilir şekilde karlı şirketler DAX'a alınacak.

Alman DAX endeksinin Aralık 2020'dan sonra bir üyesi olabilmek için, şirketlerin DAX'a alınmadan önceki son 2 finansal raporunda faaliyet karı açıklaması gerekecek.

Analistler, DAX endeksindeki söz konusu değişimin 1988'de başlatılan endeksin tarihindeki en büyük değişim olduğunu belirtti.

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