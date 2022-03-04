Aktif Bank 'Ekonomide Aktif Kadınlar' projesini başlattı
Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, "Ekonomide Aktif Kadınlar, kadın girişimciler için hayata geçirdiğimiz bir mikrofinans projesi. Projeye ilk etapta 1.000 kadın girişimci ile başlayacağız. Programın sürdürülebilir olmasını istiyoruz." dedi.
İstanbul
Aktif Bank, "Ekonomide Aktif Kadınlar" adlı yeni projesiyle, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı iş birliği ile dar gelirli mikrogirişimci kadınların gelir getirici faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına katkıda bulunacak.
Ayrıca global bilgi hizmetleri şirketi Experian'ın vereceği "Finansal Geleceğini Yönet" isimli eğitim programı ile de kadınlar girişimcilik yolculuğunda destekleyecek.
Projenin tanıtım toplantısı Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Aktif Bank Perakende Bankacılık Grup Başkanı Pınar Yılmaz, Experian Genel Müdürü Samile Mümin ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.
Projenin içeriğine ilişkin bilgi veren Adaca, kadınların istihdama katılmasının önemine işaret ederek, ekonomideki varlığını güçlendirmesi için kadınlara verdikleri desteklerden bahsetti.
Dünya Bankası'nın yayımladığı rapor ve istatistikler hakkında değerlendirme yapan Adaca, 2019 datalarına göre, kadının istihdama katılım oranı sıralamasında Türkiye'nin istenen yerde olmadığının altını çizdi.
"Projeye ilk etapta 1.000 kadın girişimci ile başlayacağız"
Adaca, kadınların istihdamdan ve üretimden uzak kalmasının ülke ekonomisi ve bireylerin hayatlarına olan olumsuz etkilerine işaret ederek şunları kaydetti:
"Bugün tanıttığımız projenin üzerinde epeydir çalışıyoruz. Proje, kadın girişimciler için hayata geçirdiğimiz bir mikrofinans projesi. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ve Experian ile projeyi kurguladık. Amacımız, dezavantajlı ve finansal sistemin bir parçası olmayan kadınların, hem ailelerinin ekonomik refahı için, hem kendi girişimcilerini finanse etmek için duydukları ihtiyacı bir mikrofinans programı ile birlikte kendilerine ulaştırmak.
Projeye ilk etapta 1.000 kadın girişimci ile başlayacağız. Programın sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Aktif Bank olarak her alanda cinsiyet eşitliğinin önemine inanıyor, insan kaynakları politikamızdan sosyal sorumluluk alanına kadar kadınlara yönelik aksiyonlarımızı artırmak için çalışıyoruz.
Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz ‘Ekonomide Aktif Kadınlar’ projesinin en önemli amaçlarından biri, bankacılık sistemine dahil olmayan dar gelirli mikrogirişimci kadınları finansal sisteme ve ekonomiye kazandırmak. Kurguladığımız mikrokredi projesiyle kadınların kredi skorlarını ve finansal profillerini oluşturarak, onların bu mikrokredi sonrasında finansal enstrümanlara ulaşmasını da kolaylaştıracağız. Yaratılan bu finansal geçmiş ve Experian tarafından verilecek eğitimin de gücüyle, kadınların işlerine dair donanımlarını artırmayı, mikrogirişimcilik serüveninde başarıya ulaşmalarını ve daha büyük girişimlere atılmalarında onlara altyapı sağlamayı hedefliyoruz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde bu projeyi duyurmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz."
"İlk aşamada bin kadına 2 milyon TL kredi kullandıracağız, hedefimiz 3 yılda 5 bin kadına ulaşmak"
Aktif Bank Perakende Bankacılık Grup Başkanı Pınar Yılmaz, ilk aşamada Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile iş birliği ile bin kadına 2 biner TL olmak üzere toplam 2 milyon TL mikrokredi sağlayacaklarını, 3 yılda 5 bin kadına ulaşma hedefinde olduklarını aktardı.
Mikrogirişimci kadınlara hem sürdürülebilir gelir yaratma hem de girişimcilik yolculuklarında destek olacaklarını dile getiren Yılmaz, şu bilgileri verdi:
"Öncelikle kullandıracağımız faizsiz ve 12 ay vadeli mikrokredilerle, mikro anlamda iş kuracak kadın girişimcilere sermaye desteği sağlayacak ve finansal profillerini oluşturacak, ardından Experian iş birliğiyle 'Finansal Geleceğini Yönet' isimli eğitimi vererek danışmanlık da sunacağız. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’nın varlık gösterdiği 65 ilde yürüteceğimiz projenin ilerleyen aşamalarında ise iş geliştirme, iş için gerekli malzeme alımına yönelik kredi süreçleri de tasarlıyoruz.
Bunun yanı sıra hayvancılık ve tarım gibi alternatif sektörlerde de girişimci olmak isteyen kadınları kapsama dahil etmeyi hedefliyoruz. Uzun soluklu olmasını amaçladığımız bu projenin verimlilik ölçümleri sonrasında, daha fazla kadına ulaşmayı, onlara hem sermaye hem de eğitim konusunda destek olmayı planlıyoruz."
"Dünyanın pek çok ülkesinde kadınlara destek olmaya çalışıyoruz"
Ekonomide Aktif Kadınlar projesinde yer almaktan gurur duyduklarını belirten Experian Genel Müdürü Samile Mümin, şu ifadeleri kullandı:
"Experian olarak, dünyanın pek çok ülkesinde benzer projelerde finansal kapsayıcılık anlamında kadınlara destek olmaya çalışıyoruz. Bizim projedeki temel rolümüz, finansal hizmetlere bu proje vesilesiyle ulaşabilecek kadınların, krediye erişimlerini uzun vadede de mümkün kılacak eğitim desteğini vermek.
Projenin inovatif tarafında ise daha önce kredi kullanmamış ve sektörde herhangi bir referans bilgisi olmayan kişilerin değerlendirilmesini kolaylaştıracak alternatif veri kaynakları üzerinde, partnerlerimizle birlikte çalışmayı hedefliyoruz."
"Dar gelirlilerin gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları desteklenmeli"
TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı olarak 2003 yılından beri yoksulluğun azaltılmasına yönelik dar gelirli kadınların gelir getirici faaliyette bulunmalarını sağlayacak şekilde, tamamen güvene dayalı olarak, ancak geri dönüşlü mikrokredi verdiklerini aktardı.
Akgül, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye'deki mikrokredi uygulaması, ilk defa Diyarbakır'da başlatıldı. Bugüne kadar 65 il 94 şubede, 200 binden fazla yoksul girişimci kadının mikro girişimci olmalarına yardımcı olacak şekilde, toplam olarak 1 milyar 274 milyon lira mikrokredi dağıtımı yaptık. Verilen mikrokredilerde geri dönüş oranı yüzde 100'dür.
Hibe şeklindeki yardımlar; çalışamayacak durumda olan kişilere nakdi ve ayni şekilde yapılmalıdır. Ancak çalışabilecek durumda olan bütün dar gelirliler ise Aktif Bank'ın yaptığı gibi finansal olarak desteklenmelidir. Dar gelirli kadınların gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını desteklemek amacıyla, Experian’ın vereceği ‘Finansal Geleceğini Yönet’ isimli eğitim programı da çok kıymetlidir. Aktif Bank ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz ‘Ekonomide Aktif Kadınlar’ projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz."